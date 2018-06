Pizzarotti, sto con il club e i tifosi

BOLOGNA, 21 GIU - "Io sto con la Società, con i tifosi e con la squadra, senza se e senza ma. E sto con il Parma con ancora più convinzione ora che ho avuto modo di leggere sui giornali le accuse e le contestazioni. Mi auguro la vicenda possa chiudersi nel più breve tempo possibile". Cosi' Federico Pizzarotti, sindaco di Parma, a proposito dell'inchiesta federale per un presunto illecito che rischia di escludere la squadra dalla serie A "Il Parma - ha detto il sindaco - ha conquistato la serie A sul campo attraverso una scalata dalle serie minori che non ha precedenti nella storia del calcio. I fatti parlano da soli e sono sotto gli occhi di tutta Italia: il Parma ha meritato la serie A partita dopo partita, minuto dopo minuto, sul rettangolo di gioco. Le accuse mosse finora sulla base di quel messaggio WhatsApp che tutti stiamo leggendo in questi giorni, e che rischia di veder sfumare il nostro sogno, sono davvero sconcertanti e incredibili".