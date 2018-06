Rudic, alla Pro Recco non potevo dire no

GENOVA, 25 GIU - "Avevo deciso di non allenare più, poi è arrivata la chiamata dalla Pro Recco e non potevo dire no alla società più titolata al mondo, ad una società speciale che è il brand della pallanuoto". Lo dice il nuovo allenatore della Pro Recco, l'ex ct azzurro e di altre nazionali Ratko Rudic. "Sono sorpreso del grande interesse della città - ha detto Rudic - È un nuovo inizio per me, anche se ho incontrato vecchi amici con cui ho giocato e che ho allenato all'epoca del Settebello". Il croato è il tecnico più vincente della storia della pallanuoto e ha un palmarès che comprende quattro ori olimpici (Los Angeles 1984, Seul 1988; Barcellona 1992 con il Settebello, Londra 2012 con la sua Croazia). Rudic, che ha doppio passaporto con nazionalità italiana per meriti sportivi, con gli azzurri ha conquistato in successione l'oro olimpico, l'europeo del 1993 a Sheffield, il Mondiale a Roma 1994 e ancora l'europeo a Vienna 1995. Non allena da Rio 2016, dove ha guidato la nazionale di casa.