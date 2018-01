Oscar, 4 nomination per film Guadagnino

ROMA, 23 GEN - Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino ha avuto quattro nomination agli Oscar: migliore film, canzone originale (Sufjan Stevens - Mistery of love), migliore sceneggiatura non originale (adattata da James Ivory) e Timothée Chalamet migliore attore. Il film uscirà in sala in Italia da Warner il 25 gennaio.