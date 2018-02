Tentò estorsione, pugile condannato

ROMA, 19 FEB - Non fu un sequestro di persona - un bambino - ma un tentativo di estorsione con minacce. Per queste accuse, la prima Corte d'assise di Roma ha condannato a 4 anni e mezzo di reclusione Mirco Ricci, pugile conosciuto come 'The Predator' (ex campione intercontinentale Wba e italiano dei mediomassimi). Stessa condanna per le stesse imputazioni anche per la madre del giovane, Palma Condemi. I giudici hanno invece assolto, con la formula 'per non aver commesso il fatto' gli altri imputati per la stessa vicenda: si tratta di Francesca Ricci, sorella di Mirco, e di Sonia Cataldi, zia del bambino. Secondo l'accusa, Ricci - insieme con la sorella - si era presentato a casa di una donna per riavere indietro una partita di droga. L'avrebbe colpita con un pugno alle costole e portato via il bambino. Poi la corsa in auto verso il nascondiglio. All'ennesima minaccia di morte la madre si era convinta a sporgere denuncia alla polizia.