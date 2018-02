Cortei Roma,controlli con metal detector

ROMA, 23 FEB - Due 'cerchi concentrici' di controllo: il primo ai caselli autostradali e lungo le principali vie consolari romane e il secondo nelle varie aree di concentramento dove verranno utilizzati anche metal detector portatili. E' quanto prevede il piano sicurezza per la giornata di domani a Roma dove sono in programma due cortei e tre manifestazioni in forma statica (sit-in). I servizi a carattere preventivo scatteranno già stasera. La polizia scientifica riprenderà tutte le operazioni di controllo e afflusso, anche per acquisire elementi utili all'identificazione di responsabili di eventuali illegalità. Vietato abbigliamento idoneo al travisamento, mazze, bastoni e aste rigide, ad eccezione delle aste con 'anima vuota' tradizionalmente usate per le bandiere. Oltre 400 gli autobus in arrivo nella capitale da tutta Italia, a cui si aggiungeranno numerosi manifestanti che raggiungeranno la città in treno, navi e auto.