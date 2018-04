Salvini, non chiudo porta ad M5s

ROMA, 26 APR - "Io non chiudo la porta in faccia a nessuno, spero che la telenovela tra Renzi e Di Maio non duri troppo e secondo me sarebbe un governo irrispettoso per gli italiani. Quando avranno finito il loro amoreggiamento, se gli andasse male come io penso, io ci sono". Lo afferma Matteo Salvini ai cronisti uscendo dal palazzo dei gruppi di Montecitorio.