George e Amal bloccati da poliziotto

ROMA, 20 MAG - Piccolo incidente per George e Amal Clooney ieri sera fuori da Frogmore House, dove si è tenuta la festa 'ristretta' per Harry e Meghan. La celebre coppia, a bordo di un Audi S5 guidata da un autista, è stata bloccata per dieci minuti da un poliziotto proprio all'ingresso della dimora del XVII secolo, come mostrano le foto pubblicate dal tabloid Daily Mail. Non è chiaro se l'agente abbia fermato l'attore di Hollywood e la moglie avvocato per un autografo oppure, meno probabile, per un controllo. Nelle immagini si vede George parlare animatamente con il poliziotto per poi partire alla volta della festa.