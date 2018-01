Marchisio, miei desideri 'in bianconero'

TORINO, 19 GEN - E' bianconero il compleanno di Claudio Marchisio, che oggi festeggia i 32 anni. "I miei desideri e le mie ambizioni hanno sempre gli stessi colori", scrive su Instagram il centrocampista, che secondo alcuni rumors potrebbe lasciare la Juve, dove è approdato in prima squadra dopo aver fatto tutta la trafila nelle giovanili. "Non c'è un solo attimo passato con te che non sia all'altezza dei miei sogni", aggiunge Marchisio, che posta sul social la foto di lui da bambino con la maglia della Juve e quella, sempre in bianconero, di lui oggi. "Grazie a tutti per gli auguri - conclude - e per l'affetto che mi dimostrate ogni giorno".