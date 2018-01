Sassuolo: Iachini, meritavamo vittoria

REGGIO EMILIA, 21 GEN - "Se c'è una squadra che avrebbe meritato di vincere quella è il Sassuolo. Stiamo crescendo, riusciamo a creare diverse opportunità ma non sempre siamo lucidi nella parte finale. Come è successo oggi'': è il commento del tecnico degli emiliani Giuseppe Iachini al pareggio con il Torino. ''I gol arriveranno, ci vuole pazienza - aggiunge - La squadra ha creato i presupposti prima per pareggiare poi per vincere. Non sono contentissimo del risultato, ma la squadra è sulla strada giusta". Berardi ha segnato il suo primo gol su azione, sintomo evidente di una stagione difficile per l'attaccante sassolese. "Stiamo lavorando su Berardi - aggiunge Iachini -. Lui sta ritrovando la fiducia e la consapevolezza dei propri mezzi. Potrà aiutarci a fare il salto di qualità". Sull'esclusione di Politano, al centro di alcune voci di mercato, ha spiegato: "Non l'ho schierato all'inizio perché era febbricitante".