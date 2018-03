Oddo, col Sassuolo vietato perdere

UDINE, 16 MAR - "Domani sarebbe importantissimo vincere, ma è fondamentale non perdere. Abbiamo preparato bene la partita poi vedremo cosa ci riserverà". Lo ha dichiarato il tecnico dell'Udinese Massimo Oddo alla vigilia dell'anticipo di domani con il Sassuolo che "suppongo verrà qui con estremo bisogno di punti". Per questo l'allenatore dei bianconeri si aspetterà "una partita sporca" convinto che "vorrà lasciarci pochi spazi, cercherà di colpire in contropiede. Dovremo essere attenti a non cadere nel loro tranello e non scoprirci". Anche se ciò "non vuol dire che puntiamo a non perdere, puntiamo a vincere come sempre. Ma dovremo essere bravi a capire se possiamo farlo senza rischiare di perdere".