Milan:Kalinic escluso per scarso impegno

MILANO, 17 MAR - Un allenamento sostenuto a un'intensità più bassa di quella richiesta da Gattuso sarebbe il motivo dell'esclusione di Kalinic dai convocati per la partita con il Chievo. L'allenatore, nella conferenza stampa della vigilia, ha puntato sulla necessità di "martellare, martellare, martellare", ossia di dare tutto in questo ultimo impegno prima della sosta, definito "come una finale". Ma evidentemente l'impegno di Kalinic nella rifinitura andata in scena a Milanello un paio d'ore ore più tardi non è stato all'altezza. Secondo indiscrezioni proprio questo avrebbe portato Gattuso alla decisione di non convocare l'attaccante croato, che comunque in base all'assegnazione delle pettorine in allenamento probabilmente avrebbe iniziato la partita dalla panchina, con Cutrone titolare.