Gentile "Di Biagio non merita nazionale"

ROMA, 20 MAR - Claudio Gentile entra in tackle su Gigi Di Biagio, fresco ct dell'Italia del nuovo corso: "Non mi pare ci siano pareri postivi: ha fallito con l'Under 21 in cui ha avuto 6 giocatori della nazionale A e dopo aver detto che era la più forte degli ultimi 20 anni. Non mi sembra meritevole di ciò che sta ottenendo", il duro giudizio dell'ex ct dell'U21 a Radio Sportiva. "Se uno vince e viene mandato via e quelli che non vincono vengono confermati qualcosa non quadra - aggiunge Gentile -: i tecnici federali arrivati alla posizione di ct sono passati da risultati positivi in U21, in questo caso non mi sembra ci siano le credenziali dei suoi predecessori ma come traghettatore può anche andar bene". "Per me, come per altri Campioni del Mondo un ruolo ci poteva essere - aggiunge - nel momento in cui bisogna ripartire ma evidentemente non siamo molto considerati. Forse non ci sono giocatori che meritano quella maglia se bisogna fare affidamento su quelli che hanno fallito la qualificazione, e questo non è positivo".