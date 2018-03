Calcio: Under19, esordio contro Grecia

LIGNANO (UDINE), 20 MAR - A Lignano Sabbiadoro comincia l'avventura europea della Nazionale Under 19. Domani allo stadio 'Teghil' gli Azzurrini giocheranno la partita di esordio contro la Grecia, dando inizio alla seconda fase di qualificazione del torneo continentale. L'Italia se la vedrà con Grecia, Polonia e Repubblica Ceca e solo la prima classificata sarà ammessa alla fase finale che si svolgerà a luglio in Finlandia. Gli ellenici rappresentano il primo ostacolo per i ragazzi di Paolo Nicolato, che si mostra ottimista sugli esiti di questo mini torneo. Per Nicolato l'insidia maggiore della Fase élite è data dai ritmi di gioco: "L'intensità dei match giocati contro le altre Nazionali in ambito europeo è più pronunciata. Credo che questo, a parte l'aspetto tecnico-tattico, sia l'elemento di maggior difficoltà. La Grecia è una squadra aggressiva e volenterosa, riesce ad imprimere velocità alle partite e ha due attaccanti pericolosi quali Anastasios Douvikas e Anagyros Kampetsis".