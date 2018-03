Real: Zidane dice sì per Lewandowski

ROMA, 21 MAR - Robert Lewandowski è il primo nome sulla lista di Florentino Perez per rafforzare l'attacco del Real Madrid la prossima stagione. Secondo 'AS', Zinedine Zidane ha dato il via libera all'operazione e il club blancos ha già raggiunto un accordo con l'agente del giocatore, il procuratore israeliano Pini Zahavi. L'attaccante del Bayern festeggia 30 anni il 21 agosto ed è un 'vecchio' pallino del Real che già cercò di portarlo a Madrid ai tempi del Borussia Dortmund, nella stagione 2012-2013. Il Real non ha ancora iniziato le trattative con il Bayern Monaco, proprietario del cartellino del polacco, che non intende lasciar partite il giocatre anche se non chiude le porte a un'eventuale partenza per un prezzo vicino ai 100 milioni. Secondo 'AS', il Real vorrebbe inserire nell'operazione il cartellino di James Rodriguez, il colombiano in prestito al club bavarese con riscatto fissato a 42 milioni.