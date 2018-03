Europeo U19: domani Italia-Polonia

TRIESTE, 23 MAR - Dopo la vittoria 2-0 di mercoledì nel match d'esordio con la Grecia, la Nazionale Under 19 affronterà domani la Polonia (ore 15.30) allo stadio 'Teghil' di Lignano Sabbiadoro (Udine), nel secondo incontro della Fase élite del Campionato Europeo di categoria. Gli Azzurrini hanno sostenuto nel pomeriggio l'allenamento di rifinitura a Bibione (Venezia) e Paolo Nicolato ha a disposizione tutta la rosa. La compagine polacca è ostica sia per le qualità tecniche sia per l'intensità di gioco che riesce a imprimere alle partite. Molto solida in difesa, la Polonia pratica bene anche la fase .