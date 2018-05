Pioli, felice per il Parma, merita la A

FIRENZE, 19 MAG - ''La promozione in Serie A del Parma? Sono davvero contento perché Parma fa parte di me: vivo lì, ho tanti amici. Sono contento per i tifosi e la società''. Così Stefano Pioli commentando il ritorno nella massima serie della squadra della sua città e da lui allenata agli inizi della carriera. ''La città merita di stare in A - ha continuato il tecnico della Fiorentina - L'anno prossimo sarà un avversario davvero tosto''.