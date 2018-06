Mondiali: Inghilterra ai piedi di Kane

ROMA, 19 GIU - L'immagine di Harry Kane domina le prime pagine dei quotidiani inglesi dopo la doppietta vincente dell'attaccante contro la Tunisia. Tutti i titoli sono per lui e la sua impresa, con varia immaginazione. Si va da "Captain fantastic" del Daily Telegraph al più generico "Happy ending" del Guardian, all'apodittico "Giustizia" del Times fino al "Sono eccitato" del Sun. Per il Mirror, l'attaccante del Tottenham è un 'conquistatore'. Oltremanica, anche l'Equipe gli ha dedicato la prima: "Kane salva la regina". Dello stesso tenore i commenti, con un univoco elogio al giocatore e al suo fiuto del gol. I pareri sulla prestazione della nazionale di Gareth Soutghate sono più articolati, ma viene dato comunque atto al tecnico di aver costruito una squadra dal gioco convincente, che non molla mai e che potrebbe fare strada in questo mondiale.