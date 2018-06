No Ag.Entrate, Cesena verso fallimento

CESENA, 19 GIU - L'Agenzia delle Entrate ha bocciato su tutta la linea il piano di risanamento del Cesena Calcio. Era il documento indispensabile per cercare di iscriversi al prossimo campionato di B dopo la salvezza ottenuta sul campo. Settantotto anni di storia bianconera stanno così scomparendo: si va verso il fallimento, con i libri in tribunale. Al momento nessuno in società ha parlato, il patron Giorgio Lugaresi ha inviato una lunga lettera drammatica dove si è detto disperato per dipendenti e collaboratori che perderanno il lavoro. Elenca gli imprenditori che lo hanno aiutato (pochissimi) e tutti quelli che non l'hanno fatto. E' deluso del sindaco e lancia accuse a chi ha preso la decisione che rischia di portare il Cesena al fallimento.