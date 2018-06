Mondiali: Snai,Serbia-Svizzera in bilico

ROMA, 21 GIU - Quote sul filo dell'equilibrio per Serbia-Svizzera, ma il tabellone Snai concede alla nazionale di Mladen Krstaji un leggerissimo vantaggio. Il successo viaggia a 2,75, mentre il pareggio (che lascerebbe ancora apertissimo il discorso qualificazione nel gruppo E) è a 3,05. La Svizzera punta al sorpasso in classifica: i tre punti per i biancorossi sono un'opzione da 2,85, Oltre a Kolarov ci saranno altri due rappresentanti della Serie A nella Serbia, che hanno una buona dimestichezza con il gol. Su tutti il richiestissimo Sergej Milinkovic-Savic (12 reti con la Lazio quest'anno), senza tralasciare Adem Ljajic (6 marcature con il Toro). Per entrambi, una rete nella partita di domani vale 5,50, ma per quanto riguarda il centrocampista della Lazio spicca la quota su un gol di testa, a 27,00. Anche Kolarov, come ha dimostrato quest'anno con la Roma, potrebbe andare a rete, opzione data a 7,50.