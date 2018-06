Cagliari: Srna, andare oltre la salvezza

CAGLIARI, 25 GIU - A Cagliari non solo per la salvezza. Dopo aver vinto con la maglia dell'Hajduk un campionato e due coppe nazionali della Croazia e con lo Shakhtar una Coppa Uefa nel 2008-09, 10 campionati ucraini, 7 Coppe d'Ucraina, 8 Supercoppe nazionali, Darijo Srna, difensore laterale destro croato, classe 1982, non nasconde le proprie ambizioni. "Non possiamo lottare solo per la semplice salvezza - ha detto nella sua prima conferenza stampa - sono pronto a mettere a disposizione la mia esperienza e le mie doti di leadership". L'età non conta, secondo Srna. "La risposta la dá il campo, non il passaporto - ha spiegato - d'altra parte proprio in serie A hanno giocato anche a 36 anni e passa giocatori come Maldini, Cafu o Zanetti". Allo Shakhtar hanno ritirato la sua maglietta, la 11, inutilizzabile anche a Cagliari perché era il numero di Gigi Riva. "Mi sarebbe piaciuta la maglia numero 18, ma il presidente mi ha detto che è sulle spalle di un giocatore molto importante per il Cagliari. E alla fine ho preso la 33".