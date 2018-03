Due cagnolini avvelenati a Selinunte: uno dei due è morto

CASTELVETRANO (TRAPANI) - Due cuccioli di cane sono stati avvelenati a Marinella di Selinunte, vicino alla rotonda che si trova davanti al parco archeologico. Uno di loro è morto, l’altro è stato salvato dai volontari dell’Enpa e da personale del parco archeologico. Altri sei cagnolini, della stessa cucciolata, sono scomparsi così come altri due cani adulti. Non è il primo caso di avvelenamento di cani a Marinella di Selinunte. L’ultimo risale allo scorso 1 marzo quando nella zona di via Cavallaro sono stati trovati morti due randagi che erano microchippati e sterilizzati.