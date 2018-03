Alcamo, è morto a 94 anni il presunto boss Cola Melodia

E’ morto, all’età di 94 anni, il presunto boss Nicolò Melodia, detto «Cola». Padre di Nino, ritenuto dagli inquirenti il capomafia di Alcamo (in carcere per scontare alcuni ergastoli), Cola Melodia era finito in manette, l'ultima volta, nel 2009, all’età di 85 anni, nell’ambito dell’operazione antimafia «Dioscuri».

Un nome scelto non a caso dalla Dda di Palermo per battezzare l’inchiesta; la storia contemporanea di Cosa Nostra alcamese, infatti, ricorda la mitologia greca: analogamente a Castore e Polluce, Cola Melodia era entrato in contrasto con il fratello Diego sul controllo del territorio alcamese.