XiongXiong, il cane che aspetta il suo padrone per 12 ore in stazione metropolitana

Lui si chiama XiongXiong e in China è ormai un cane celebre. E sì perchè il simpatico cagnone ha un'abitudine che non è passata inosservata. Tutti i giorni accompagna il suo padrone alla stazione della metropolitana "Liziba", a Chongqing, città della Cina centromeridionale e cosa ancor più stupefacente rimane lì ad aspettare il suo rientro anche per 12 ore.

XiongXiong resta lì senza dare fastidio: chi frequenta quella stazione della metropolitana ormai lo conosce e qualcuno ha diffuso video e notizie sul fedelissimo cagnone facendolo diventare una star.