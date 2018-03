Usa: imputato si scaglia contro testimone, ma viene ucciso

Un giudice federale ha autorizzato la pubblicazione di un video di un fatto avvenuto quattro anni fa nel suo tribunale in cui si vede un imputato che viene ucciso dopo aver tentato di scagliarsi contro un testimone a Salt Lake City. Il video mostra il momento in cui l'imputato Siale Angilau, un membro della banda dei Crips di Tongan, si è alzato, ha afferrato una penna o una matita e si è precipitato verso il banco dei testimoni, gettandosi contro il testimone, un altro membro della banda che, sebben fosse incatenato, è riuscito a ripararsi in un angolo e ad evitare l'attacco, Il video mostra poi un vice maresciallo degli Stati Uniti, Jane Doe, estrarre la pistola dalla fondina e sparare quattro colpi veloci ad Angilau.