Brasile: rapinatore davanti scuola, la mamma poliziotta gli spara

Un agente donna della polizia militare in borghese ha sparato a un delinquente sabato scorso durante un tentativo di rapina nella città di San Paolo. L'uomo stava per mettere a segno una rapina ad alcune mamme nei pressi di un asilo nido del quartiere di Cruzeiro do Sul. La donna poliziotto, 42 anni, con freddezza ha tirato fuori la sua arma di ordinanza e lo ha colpito più volte, l'ha disarmato e chiamato i soccorsi. Ma il rapinatore, 21 anni, è morto poco dopo in ospedale.