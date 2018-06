Si chiama Courtney Hadwin, ha solo 13 anni, è una studentessa inglese, ma si si è presentata ad «America’s got talent» e ha lasciato senza parole i giudicio d'oltre oceano con una incredibile interpretazione della canzone di Otis Redding «Hard to handle». che ha portato la giuria a schiacciare il "golden buzzer" che l'ha portata direttamente in finale. Secondo uno dei giudici, la piccola Courtney somiglia a Janis Joplin da giovane.