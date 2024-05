A ‘Lezione di sicurezza informatica’ al Cybsec-Expo

Adnkronos

Roma, 17 mag. La cybersecurity serve anche alle piccole imprese? Come posso certificare la sicurezza delle informazioni, dei prodotti informatici o proteggere i dati personali? E ancora: come può la mia società mettersi al riparo dagli attacchi hackers? Sono alcune delle domande che troveranno risposta alla 1ª edizione della Cybsec-expo, l’innovativo appuntamento interamente dedicato alla sicurezza informatica, alla protezione dei dati e delle infrastrutture critiche, in programma dal 29 al 31 Maggio 2024 a Piacenza Expo. L’evento si svolgerà in contemporanea con la 3ª edizione del Pipeline & gas expo (Pge), la mostra-convegno interamente dedicata ai settori del “Mid-Stream” e delle reti distributive di “Oil & Gas”, del “Power Generation” ma anche di quelle idriche, che raccoglie le principali imprese attive nella progettazione, costruzione e manutenzione di gasdotti, oleodotti, metanodotti e acquedotti, reti distributive del gas (sia primarie che secondarie) e idriche, con i relativi fornitori di impianti, macchine, attrezzature, materiali e software a loro necessari. Entrambe le kermesse sono organizzate da Mediapoint & Exhibitions.

Fin da questa prima edizione, la Cybsec-expo è stata concepita dal suo ideatore, Fabio Potestà, Direttore di Mediapoint & Exhibitions, come un contenitore nel quale si ritroveranno uno accanto all’altra le maggiori società italiane ed estere che si occupano di cyber-sicurezza, i principali esperti di sicurezza informatica nazionali e internazionali e i primari enti certificatori del nostro Paese. Come Uninfo, l’Ente nazionale di Normazione per le Tecnologie Informatiche e loro applicazioni, sponsor della kermesse.

“La normazione tecnica consente di far bene le cose, di semplificare i processi produttivi, di ridurre i costi di produzione. Tra i compiti degli Enti nazionali di normazione c’è anche quello di promuovere e diffondere la normazione tecnica e lo facciamo anche attraverso eventi come il Cybsec-expo”, spiega l’Ingegner Domenico Squillace, Presidente di Uninfo. “Come dice Fabio Guasconi, Presidente della Commissione UNI, Sicurezza Informatica: ‘La cybersecurity è un tema complesso che richiede una gestione tecnica ma anche organizzativa. Le norme tecniche, e in particolar modo quelle orientate a percorsi di certificazione, costituiscono un importante patrimonio informativo a cui attingere. ”Quindi,” continua Squillace, “applicare le norme tecniche di settore è importante per essere preparati quando (e non se) si sarà oggetto di attacchi così da limitare o addirittura annullare le perdite”.

Un impegno rispettato, quello dell’Ente, come dimostra il convegno “Standard e cybersecurity” organizzato proprio da UNINFO nella giornata di Giovedì 30 Maggio (ore 15.00, Cybsec room 2). Tra i relatori: Cesare Gallotti, Consultant in information security, Fabio Guasconi, Presidente della Commissione Uni, Sicurezza informatica, Stefano Ramacciotti, Presidente (Isc)2 Italy Chapter e Pietro Leo, Executive Architect – Ibm Security.

Ma Cybsec-expo è una manifestazione concepita anche con un’altra consapevolezza: ovvero che le principali vittime della criminalità informatica sono spesso quelle utilities fornitrici di servizi pubblici essenziali. In particolare, i grandi gestori di reti idriche, del gas e dell’elettricità. Player che stanno attraversando una rivoluzione digitale, abbracciando nuove tecnologie per il controllo e il monitoraggio in tempo reale, come l’Internet Industriale delle Cose (IIoT), ma che si stanno anche esponendo a nuovi rischi. Primi fra tutti gli attacchi informatici. Da qui la scelta di Mediapoint & Exhibitions di affiancare a Cybsec-expo la 3ª edizione del Pipeline & gas expo (pge), la mostra-convegno interamente dedicata ai settori del “Mid-Stream” e delle reti distributive di “Oil & Gas”, del “Power Generation” ma anche di quelle idriche, anch’essa ospitata dai padiglioni del Piacenza Expo.