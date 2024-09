Turista travolto a Catania da ladri in fuga dopo uno scippo, arrestato un 19enne

Criminalità

Il malcapitato stava camminando in via Manzoni quando è stato investito dal giovane, che insieme ad un complice, aveva scippato una 25enne in una via vicina

E’ stata una serata carica di momenti di tensione quella vissuta a Catania quando, intorno alle 23.00, un turista francese 48enne in vacanza nella città etnea, è stato travolto e ferito in pieno centro cittadino dallo scooter di due scippatori, che avevano appena strappato la borsetta ad una 25enne catanese. Un 19enne di Mascalucia è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania.

Nello specifico, la vittima dello scippo, che si trovava in compagnia del fidanzato, era stata “adocchiata” dai due malviventi nei pressi di via Don Luigi Sturzo: i due, a bordo di uno scooter Honda SH, atteso il momento propizio, le si sono avvicinati alle spalle e, sfruttando l’effetto sorpresa, le strappavano la borsa che la malcapitata portava in spalla.

La vittima, rimasta illesa, aveva così purtroppo patito il furto della borsa, contenente documenti, effetti personali ed un costoso telefono cellulare.

Dopo il furto, ne è scaturita una folle corsa per le vie del centro e quando i due delinquenti, seguiti da un altro scooter condotto da un testimone, hanno imboccato in controsenso la via Manzoni, sono andati ad investire il malcapitato turista francese, che è rimasto gravemente ferito sull’asfalto. In questo frangente, i ladri hanno perso anche la borsetta, dileguandosi.

Immediate le segnalazioni telefoniche al 112 NUE dei numerosi cittadini presenti, con il conseguente arrivo dei militari della Radiomobile che, preoccupatisi innanzitutto di prestare soccorso al ferito attivando il 118, hanno avviato i preliminari accertamenti, individuando la vittima dello scippo attraverso i documenti contenuti nella borsa e rinvenuta sul luogo dell’incidente.

L’attenta disamina delle immagini degli impianti di videosorveglianza della zona, sin da subito, unitamente alle escussioni testimoniali ed alla conoscenza del territorio, hanno fornito ai Carabinieri la possibilità di identificare ed assicurare alla giustizia il 19enne, autore dello scippo e del successivo investimento del pedone, traendolo infine in arresto.