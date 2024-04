Assicurazioni, Farina (Ania): “IA può avere ruolo chiave anche nel nostro settore”

Adnkronos

Roma, 23 apr. –”In un scenario futuro in cui gli eventi catastrofici dovuti ai cambiamenti climatici saranno sempre più frequenti, l’Intelligenza artificiale può assumere un ruolo fondamentale”. Lo ha detto Maria Bianca Farina, presidente Ania, in apertura della quarta edizione di Innovation by Ania “Assicurazioni e Intelligenza Artificiale: Innovazione al servizio del Paese”, che si è tenuta oggi a Roma.

“Gli algoritmi – ha precisato – hanno mostrato accuratezza ed efficacia nel prevedere cataclismi, come terremoti. Dunque l’Intelligenza Artificiale può assumere un ruolo rilevante anche nel campo delle assicurazioni”. Secondo la presidente di Ania, “perché il nostro settore possa essere competitivo nel mondo è necessario abbattere le asimmetrie regolamentari fra i diversi Paesi. Ciò può avvenire solo attraverso un intervento mirato da parte della classe politica”.