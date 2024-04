Corona: giudici Milano, ‘non è più pericoloso’, restituito il passaporto

Adnkronos

Milano, 19 apr. Il collegio del tribunale della Sorveglianza di Milano chiamato a decidere se applicare o meno le misure di prevenzione nei confronti di Fabrizio Corona – la questura aveva chiesto l’aggravamento della misura della sorveglianza – ha deciso che “sussistono i presupposti per dichiarare venuta meno la pericolosità sociale” dell’ex fotografo dei vip e “disporre la revoca della misura di prevenzione”.