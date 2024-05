Europee: lista Santoro nelle Isole a rischio esclusione

Politica

Ci sarebbero problemi per la lista “Pace Terra Dignità” nella circoscrizione Isole presentata da Michele Santoro per le Europee. A confermare problemi legati ai certificati elettorali collegati alle firme depositate è il segretario cittadino di Rifondazione Frank Ferlisi che tanto si è speso insieme ai volontari per raccogliere le firme necessarie. Come era stato riferito da Michele Santoro erano state raccolta 17 mila firme autenticate e di queste 15.333 corredate da certificati elettorali. “Effettivamente – dice Frank Ferlisi – ci sono dei problemi relativi ai certificati elettorali dei sottoscrittori negli atti separati. La nostra è stata una corsa contro il tempo per raccogliere le firme. La fretta potrebbe avere giocato qualche brutto scherzo, ma siamo fiduciosi: aspettiamo il responso definitivo dell’ufficio elettorale”. La lista al momento è ancora al vaglio dell’ufficio elettorale presso la Corte d’appello di Palermo. Altre liste sub judice sono quella di Forza Nuova, Alternativa Popolare, Partito Animalista – Italexit e Democrazia Sovrana Popolare. Si attendono i responsi ufficiali.

