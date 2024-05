Eurispes, finanza è ‘fantasma’: 40% totale Investimenti Esteri Diretti globali

Adnkronos

Roma, 24 mag. Gli Investimenti Esteri Diretti (Fdi) possono rivelare fenomeni di elusione fiscale, specialmente verso i paradisi fiscali. Nel 2009, gli Investimenti Esteri Diretti globali ammontavano a 24,5 trilioni di dollari. Aumentati gradualmente del 72%, hanno raggiunto i 42,2 trilioni di dollari nel 2019. Oggi gli investimenti esteri diretti ‘fantasma’ sono circa il 40% del totale. Nel 2009 la componente ‘fantasma’ era di circa 6.900 miliardi di dollari e rappresentava ‘solo’ il 28,2% degli Fdi globali. E’ quanto spiega l’Eurispes nel suo 36esimo Rapporto Italia, evidenziando come, al contrario, la dinamica della componente reale degli investimenti è stata più contenuta, passando da 17,6 trilioni di dollari nel 2009 a 25,4 trilioni di dollari nel 2015. I centri offshore a più alta concentrazione oggi sono Gibilterra, Niue, Isole Vergini Americane, Lussemburgo, Curacao, Bermuda, Isole Cayman, Mauritius, Isola di Man, Singapore, Barbados, Isole Cook, Isole Marshall, Macao, Seychelles e Tailandia. In questi centri offshore la quota fantasma di Fdi rispetto al totale degli investimenti registrati è pari o superiore all’80%.