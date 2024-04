Infortuni: cade da altezza circa 2 metri su materiale ferroso, grave operaio a Milano

Adnkronos

Milano, 16 apr. Un operaio di 62 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato da un’altezza di circa 2 metri su del materiale ferroso. L’incidente è avvenuto poco prima delle 15.30 a Milano.

L’uomo stava lavorando su un edificio in via Ambrogio Binda. Sulla dinamica del fatto, però, non sono stati resi noti altri dettagli.

L’uomo ha riportato traumi al torace e alla schiena. Dopo essere stato soccorso dai sanitari del 118 Areu, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri.

