Lega: Di Rubba, ‘sentenza ingiusta, agito nell’interesse pubblico, vado avanti’

Adnkronos

Milano, 23 apr. “Si tratta dell’ennesima ingiustizia che sono costretto a subire e parlo, anche, per dar voce a tanti che come me subiscono ma non hanno la possibilità di esprimerne pubblicamente il proprio dissenso. Troppo spesso le aule di giustizia si trasformano in luoghi ove pare impossibile affermare la verità”. Lo afferma il tesoriere della Lega Alberto Di Rubba a poche ore dalla sentenza dei giudici della corte d’appello di Milano che lo hanno condannato a oltre 4 anni e 6 mesi per la compravendita del capannone di Cormano, acquistato dalla Lombardia Film Commission, attraverso cui sarebbero stati drenati 800mila euro di fondi pubblici.

“Io sono sereno perché so di aver agito bene e nell’interesse pubblico ma non posso tacere la preoccupazione per l’assurdo trattamento che mi trovo a subire” aggiunge in una nota.