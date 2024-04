McDonald’s, Di Salvo (Municipio IX): “Patto per rigenerazione urbana anfiteatro di Spinaceto”

Adnkronos

Roma, 28 mar. (Adnkronos/Labitalia) – “Spinaceto è uno dei quadranti più importanti del nostro Municipio e ha un cuore: largo Cannella, dove c’è un anfiteatro all’aperto che per i cittadini rappresenta un punto di riferimento. Il patto di rigenerazione urbana che abbiamo creato insieme a McDonald’s consiste nel prendersi cura reciprocamente, insieme, di quell’anfiteatro. Prendersi cura del verde e del decoro per restituire alle persone il cuore del quadrante”. Lo ha dichiarato Teresa Maria Di Salvo, presidente del Municipio IX, in occasione dell’inaugurazione del nuovo McDonald’s a Spinaceto e della presentazione del patto di collaborazione per la città. “Prendersi cura degli spazi pubblici – ha proseguito Di Salvo – aperti e chiusi, che secondo me è l’unica via per ridefinire la comunità, è un obiettivo fondamentale. La sensibilità delle persone verso il tema della cura è aumentato con il Covid. Per fare tutto questo c’è bisogno di un rapporto di collaborazione tra pubblico e privato”.

