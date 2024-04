Radio: Era, Una e Upa danno vita a nuova Audiradio

Adnkronos

Milano, 23 apr Nasce la nuova Audiradio. La società ha come soci fondatori gli Editori Radiofonici Associati (oggi Era, ex Ter), Una-Aziende della comunicazione unite, in rappresentanza delle agenzie media, e Upa- Utenti pubblicità associati, in rappresentanza degli investitori pubblicitari. A siglare la costituzione della società, ieri, Lorenzo Suraci per Era, Stefano Spadini per Una e Antonio Martusciello per Upa.

“È stato raggiunto l’obiettivo per cui si lavorava dal 2011”, si legge in una nota diffusa dalla società. “Oggi il comparto delle radio conosce pertanto una svolta storica: abbandona la struttura di Moc-Media owner contract, ormai totalmente inadeguata dinanzi al processo di convergenza multimediale favorito dalla digitalizzazione dell’intera filiera dei contenuti, per approdare alla forma societaria indicata dall’Agcom come più adeguata alla gestione delle ricerche finalizzate al mercato pubblicitario: il Jic-Joint industry committee, composto da editori (Era, ex Ter) e rappresentanti del mercato (Upa e Una)”.