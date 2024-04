Ryanair: O’Leary, se Antitrust ci limita o consente ricarichi ‘pirata’ è consumatore che paga

Adnkronos

Roma, 17 apr. – “L’Antitrust si è già espressa con una sentenza nel 2010 contro eDreams ma oggi dice che Ryanair deve essere fermata: e’ vero siamo grandi, ma perché siamo cresciuti, siamo monopolisti su alcune rotte come quelle su Reggio Calabria ma solo perché le abbiamo create noi. Non capisco dove vuole arrivare l’Antitrust: vuole consentire alle Ota (online travel agencies) ‘pirata’ di ricaricare i nostri prezzi o vuole limitare la nostra crescita? Alla fine sarà il consumatore a pagare”. Lo afferma – parlando all’Adnkronos – il ceo del gruppo Ryanair Michael O’Leary in Italia alla vigilia di una audizione in Antitrust sulle presunte limitazioni alla concorrenza operate dalla compagnia aerea in materia di vendita di biglietti.

“In questi anni di sicuro abbiamo fatto errori – ammette – ma è almeno un decennio che combattiamo i ‘pirati'” delle prenotazioni online come eDreams: Internet è un far west con poca protezione dei consumatori. A eDreams affermano che noi cerchiamo di bloccarli nella vendita dei nostri biglietti. Non è vero”. “Noi cerchiamo solo di impedirgli di applicare ricarichi sui nostri biglietti e sui nostri servizi accessori: poi se il cliente vuole pagare un sovrapprezzo per il servizio di eDreams, faccia pure. Ma – continua O’Leary – non deve pensare che sta dando i soldi a Ryanair”.