SEIDOR, MIGLIOR PARTNER MONDIALE DI SAP PER IL VOLUME DI VENDITE CROSS SEGMENT, MIDMARKET E PMI

HOUSTON, 25 aprile 2024 /PRNewswire/ — SEIDOR, società di consulenza specializzata in servizi e soluzioni tecnologiche, è stata premiata da SAP con tre premi ai SAP Pinnacle Awards, il più alto riconoscimento che SAP conferisce annualmente ai propri partner a livello mondiale. Quest’anno i premi hanno riconosciuto l’eccezionale performance di SEIDOR nella commercializzazione delle soluzioni SAP.

In particolare, SEIDOR ha ottenuto il massimo riconoscimento come miglior partner globale nella categoria “Sales Success” per le soluzioni SAP, nelle categorie Midmarket, Cross Segment e PMI. Tra gli aspetti che hanno contribuito ai premi a SEIDOR, ci sono la capacità di aumentare le vendite, la soddisfazione dei clienti, la capacità di innovazione e l’impegno mantenuto con SAP e il suo ecosistema di partner.

Un punto saliente è il premio nella categoria “Cross Segment”, che riconosce a SEIDOR lacapacità di implementare soluzioni SAP in una vasta gamma di settori, identificando e sfruttando opportunità di business in diversi settori. SEIDOR è stata anche finalista nelle categorie “Intelligent Enterprise Value Realization” e “Customer Success Management”, confermando la sua posizione di leader nel fornire valore ai clienti.

Spinta al mercato italiano

Dopo le integrazioni delle società italiane ECA Consult e Gunpowder e più recentemente di HT High Technology, secondo Javier Navarro, direttore delle Operazioni Internazionali di SEIDOR, “il ricevimento di questi premi è uno stimolo per continuare a crescere in Italia e mettere tutta la nostra esperienza e capacità al servizio delle imprese italiane”.

Christian Klein, CEO e Membro del Consiglio Esecutivo di SAP, ha assicurato che “i SAP Pinnacle Awards evidenziano i contributi eccezionali del nostro ecosistema lungo l’intera catena del valore del cliente”.

5.000 consulenti SAP

L’impegno di SEIDOR come uno dei principali partner globali di SAP si concretizza anche nel suo team di oltre 5.000 consulenti specializzati in questa tecnologia, distribuiti in 45 paesi dove la società di consulenza tecnologica è presente direttamente. In questi paesi, SEIDOR mette a disposizione dei clienti la sua profonda conoscenza delle soluzioni SAP, oltre agli aggiornamenti sulle ultime tendenze e avanzamenti in questa tecnologia.

Ulteriori informazioni:

Elenco dei vincitori e dei finalisti dei premi SAP Pinnacle (SAP): https://www.sap.com/partners/pinnacle-awards/finalists-winners.html

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2396378/SEIDOR.jpg