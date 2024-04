Strage Erba: difesa, ‘omicidio piccolo Youssef non combacia con confessione Rosa’

Adnkronos

Brescia, 16 apr. “Le macchie di sangue del povero bambino (Youssef Marzouk di soli 2 anni, ndr) non sono compatibili con la dinamica raccontata da Rosa Bazzi”, gli schizzi di sangue sarebbero dovuti essere diversi rispetto a quelli che restituisce la scena del crimine. E’ uno dei passaggi dell’arringa di Patrizia Morello, una delle avvocatesse della donna condannata all’ergastolo, insieme al marito Olindo Romano, per la strage di Erba.