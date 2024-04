Trasporti, Gavuglio (Amt): “A Genova circola il 35% di mezzi elettrici”

Adnkronos

Roma, 16 apr. “Genova è un territorio che complica e rende particolarmente sfidante il processo di transizione elettrica. Un percorso che abbiamo avviato già dal 2019 con molteplici sperimentazioni. Oggi l’azienda ha ben 144 mezzi elettrici che costituiscono oltre il 35% di tutta la flotta che ogni giorno circola in città a Genova. Ciò si affianca anche a un’elettrificazione delle nostre rimesse e al rifacimento di tutte le infrastrutture per poter ricaricare i nostri mezzi”. Lo ha detto Ilaria Gavuglio, presidente Amt Genova in un videomessaggio a margine del XVIII Convegno Nazionale di Asstra tenutosi a Roma.