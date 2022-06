Pronto Casa Group nasce 25 anni fa e oggi vanta una capillarità territoriale con 11 filiali e 7000 immobili gestiti.

L’innovazione tecnologica, la formazione costante del nostro personale, l’area manager dei nostri agenti immobiliari professionisti e i nostri tecnici fanno di Pronto Casa Group un leader immobiliare siciliano assolutamente made in Italy.



Gli 11 back Office quotidianamente operativi permettono una risposta rapida e costante mantenendo uno standard qualitativo e d’eccellenza.

Offriamo al cliente una serie di servizi utili che vanno dalla consulenza immobiliare alla certificazione energetica.



Consulenza immobiliare: inqualità di consulenti immobiliari, il nostro compito è quello di trovare l’immobile ideale per ogni cliente, a partire dall’analisi dei suoi bisogni. In realtà quello che facciamo è molto semplice: partendo dall’ascolto del cliente, cerchiamo di individuare insieme a lui la soluzione abitativa o d’investimento che fa per lui.

Progettazione: Se state acquistando un immobile e avete la necessità di intervenire sugli impianti possiamo fornirvi anche un servizio di consulenza relativo alla progettazione di impianti a norma di legge, avvalendoci della collaborazione di esperti del settore.



Computi metrici: Avete bisogno di aggiornare i dati catastali di un appartamento al termine di un intervento di ristrutturazione oppure nel caso di nuove costruzioni? Anche a questo pensiamo noi. Il servizio è rivolto a chi si affida a noi per vendere un’immobile a scopo di realizzo.



Perizia Immobiliare: Sognare spetta al cliente. Noi dobbiamo occuparci delle questioni pratiche. Se volete vendere un appartamento o una casa e avete bisogno di capire quale possa essere il suo valore di mercato, i professionisti di Pronto Casa Group sono disponibili ad effettuare una perizia per individuare il reale prezzo di vendita dell’immobile.



Certificazione energetica: Su richiesta, possiamo istruire per voi la pratica per il rilascio dell’attestato di prestazione energetica, o APE, che ho sostituito, a partire dall’anno 2013, l’attestato di certificazione energetica, o ACE, dell’immobile, attenendoci all’iter stabilito dalla Legge per quanto riguarda la certificazione degli edifici.



Pronto Casa Group è presente a: RAGUSA con 3 Agenzie, dove nell’Agenzia 1 ha la sede legale sita in Via del Faggio, 3 – tel. 0932 257603, MODICA, MARINA DI RAGUSA , COMISO, SCICLI, POZZALLO, GELA, GIARRATANA.

Per maggiori informazioni visitate il nostro sito: www.pronto-casa.it

