Agrigento, alla riscoperta di Empedocle: attualità di un filosofo antico

Il 18 e 19 aprile un convegno di studiosi ideato e curato dall’ Accademia di Studi Mediterranei

“Una delle più singolari figure che abbia avuto la storia del pensiero in Occidente: filosofo, scienziato, politico, medico, filantropo, mistico, taumaturgo…”. Sì, parliamo di Empedocle di Agrigento. Non ha dubbi Assuntina Gallo Affllitto, fondatrice e anima dell’Accademia di Studi Mediterranei nel motivare la proposta al centro del nuovo convegno ideato e promosso dal noto istituto di Alta Cultura che al nome del grande siceliota ha associato anche quello del suo prestigioso premio internazionale. Non solo. Aggiunge la professoressa Gallo Afflitto: “ Non si tratta solo di riscoprire una figura poliedrica straordinaria, o la sua concezione dialettica legata al rapporto armonico tra vita e conoscenza, ma di tornare anche a riflettere su valori senza tempo, comprendendo che la filosofia e la cultura antica possono aiutarci a vivere anche oggi, soprattutto nella giustizia . Anche in questo l’eredità di un grande uomo della democrazia come Empedocle non si è esaurita”.

Il convegno che aprirà i battenti giovedì mattina 18 aprile a Casa Sanfilippo alle 9,30 e proseguirà il giorno dopo, 19 aprile, vede la partecipazione (in presenza e da remoto) dei contributi di importanti specialisti. Scandaglierà diversi ambiti con un approccio scientifico e di alta divulgazione. E sarà introdotto e presieduto dal presidente, legale rappresentante dell’Accademia, nonché già rettore della Pontificia Università Lateranense, Il vescovo Enrico dal Covolo, salesiano , dopo i saluti delle massime autorità civili e religiose della città.

La sessione del 18 aprile sarà scandita dagli interventi del teologo Carmelo Mezzasalma, presidente del Comitato Scientifico dell’Accademia di Studi Mediterranei (“Empedocle, il canto di Hölderlin”); Paolo Cesaretti, docente di Civiltà Bizantina presso l’Università degli Studi di Bergamo (“Empedocles byzantinus. Il grande agrigentino tra conoscenza dei testi e affabulazione nel millennio di Bisanzio”); Luca Mori, docente di Storia della Filosofia presso l’ Università degli Studi di Pisa (“Empedocle e il respiro della democrazia”); Edi Minguzzi, docente di Grammatica Greca, Teoria dei linguaggi e Semeiotica presso l’ Università degli Studi di Milano (“Le quattro radici del cosmo secondo Empedocle”).