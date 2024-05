Agrigento, siccità: 12 sindaci della provincia scrivono all’assessore Di Mauro

crisi idrica

Chiedono incontro sulla crisi idrica per campagne e usi civici

Dodici sindaci della provincia di Agrigento hanno sottoscritto una richiesta di incontro urgente con l’assessore regionale all’Energia Roberto Di Mauro. Obiettivo: fare il punto insieme a lui sull’emergenza siccità, sulle conseguenze per le campagne e sulle prospettive per gli usi civici delle rispettive comunità.A firmare l’istanza sono stati i primi cittadini del comprensorio irriguo di Ribera, che comprende anche i territori comunali di Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Caltabellotta, Calamonaci, Cattolica Eraclea, Cianciana, Montallegro, Lucca Sicula, Santo Stefano Quisquina e Villafranca Sicula.

«Siamo di fronte ad una crisi senza precedenti», scrivono i sindaci a Di Mauro. «Una crisi generata da una drammatica situazione climatica, derivante dall’assenza di precipitazioni autunnali ed invernali, e aggravata dalle temperature elevate di marzo e aprile».