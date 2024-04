Crisi idrica, il sindaco di Agrigento: «Situazione gravissima, pronto a restituire titolo di Capitale Italiana Cultura 2025»

l'emergenza

«Sono pronto a restituire il titolo di Agrigento Capitale italiana della cultura 2025 se la città dovesse essere ancora irrimediabilmente attanagliata dalla crisi idrica». Lo ha annunciato il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, partecipando all’assemblea dei sindaci dell’Aica, l’Azienda idrica dei Comuni agrigentini, convocata d’urgenza per discutere sulle possibili soluzioni per alleviare la grave crisi determinata dalla lunga siccità. La seduta si è svolta nelle stesse ore in cui il governo regionale ha invocato dal consiglio dei ministri la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale per la crisi idrica in Sicilia.