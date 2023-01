Giornata delle Memoria: la marcia dell'Ic Pirandello di Porto Empedocle

In occasione del Giorno della Memoria, per commemorare le vittime della Shoah a partire dai banchi di scuola, l’istituto comprensivo “Luigi Pirandello” di Porto Empedocle ha organizzato la marcia della Shoah, che ha portato in piazza tutti gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, coinvolti in una marcia che, muovendo dal portone principale del plesso Pirandello sito in via Roma, ha raggiunto la vecchia stazione di Porto Empedocle Succursale. I bambini e i ragazzi hanno partecipato indossando abiti a tema e portando con sé valigie realizzate con materiale di riciclo, in ricordo delle deportazione degli ebrei, a cui sono stati dedicati momenti di raccoglimento, canti e poesie, soprattutto lungo la sosta al binario della stazione, che simbolicamente rappresentava il Binario 21 della stazione di Milano centrale, da dove aveva inizio la deportazione degli ebrei.

“In questo modo-afferma il dirigente scolastico Anna Gangarossa- la scuola ha inteso far vivere a tutti gli alunni l’emozione di intraprendere il viaggio della memoria, con la consapevolezza che quanto più un’esperienza didattica suscita emozioni, tanto più ne verrà conservato il ricordo e verrà scalfito nella memoria. In questo modo la nostra scuola offre anche un contributo alle preoccupazioni esternate dalla senatrice Liliana Segre e da tutti i sopravvissuti, che dopo la loro scomparsa e testimonianza, si parlerà sempre meno della Shoah fino a dimenticare”.

