Il critico d’arte agrigentino Tanino Bonifacio coordinatore e direttore del Dipartimento di Arte Moderna e Contemporanea dell’Accademia di Sicilia

cultura & società

Il conferimento dell’incarico sarà attribuito pubblicamente il 3 giugno al Teatro Politeama di Palermo

Il Senato Accademico, il Direttivo e la Presidenza Accademica, hanno nominato il critico d’arte Tanino Bonifacio coordinatore e direttore del Dipartimento di Arte Moderna e Contemporanea dell’Accademia di Sicilia, prestigiosa istituzione culturale che annovera importanti personalità del mondo accademico nazionale. Il conferimento dell’incarico a Bonifacio sarà attribuito pubblicamente il prossimo 3 giugno al Teatro Politeama di Palermo, in occasione delle celebrazioni delle attività culturali dell’Accademia.“L’avere attribuito al prof. Tanino Bonifacio un ruolo fondamentale nell’ ambito della Accademia di Sicilia dirigendo il “Dipartimento di Arte Moderna e Contemporanea” – dichiara il presidente Tommaso Romano – è per il mondo accademico e quello culturale siciliano un evento di forte valore per la sua straordinaria personalità e competenza, da annoverare fra i maggiori storici e critici dell’arte in Italia”. Così Bonifacio commenta la sua nomina: “Sono veramente grato e onorato per essere stato chiamato a dirigere questo importante Dipartimento dell’Accademia di Sicilia, un incarico di grande responsabilità e di alto profilo culturale che condurrò con dedizione e rigore scientifico che da sempre mi hanno guidato nel lavoro di promozione dell’arte, della cultura e dei sistemi museali”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA