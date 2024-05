La Comunità Missionaria Porta Aperta di Agrigento e il concorso destinati agli studenti

solidarietà

Il tema della seconda edizione è "Tante idee per … sconfiggere la solitudine e la disconnessione sociale"

In dirittura d’arrivo la seconda edizione del concorso per gli studenti delle scuole di Agrigento, promosso dalla Comunità Missionaria Porta Aperta “Tante idee per…”. Il tema proposto quest’anno dall’equipe composto dalle suore e dai laici appartenenti alla Comunità, è “Tante idee per … sconfiggere la solitudine e la disconnessione sociale”.

Un tema particolarmente attuale e sentito dai giovani, che guidati dai loro docenti hanno partecipato al concorso con grande entusiasmo e creatività in quest’anno scolastico. Oltre 500 studenti da tutta la provincia hanno realizzato elaborati di diverso tipo, come disegni, testi scritti, video e canzoni, offrendo spunti di riflessione originali e interessanti su come contrastare la solitudine e la disconnessione sociale che purtroppo colpiscono sempre più persone, soprattutto i giovani.

La manifestazione finale si terrà presso il Teatro Pirandello di Agrigento, il 27 maggio prossimo alle ore 09.00, in un clima di grande partecipazione ed emozione.

A presentare ci sarà Alessandro Cacciato, con la testimonianza di don Antonio Porretta e gli interventi artistici di Lia Rocco , dell’ ASCD Accademy Centro Danza diretta da Giusy Liberto e degli alunni del Liceo Statale “Martin Luther King” diretti dalla prof.ssa Arianna Vassallo.

La giuria, composta da illustri personalità del mondo della scuola e della cultura, tra cui la professoressa Graziella Fazzi, la professoressa Nicoletta Averna, la professoressa Rosa Maria Cani, la professoressa Casà Girolama, il professore Gaetano Fallea, il professore Gianni Provenzani, la professoressa Enza Ierna e il professore Giovanni Proietto, hanno avuto il difficile compito di scegliere i migliori lavori tra tanti elaborati di alto livello.

Saranno premiati i vincitori di ogni categoria, ma tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione per il loro impegno e la loro creatività. Inoltre ogni scuola riceverà una targa per l’impegno profuso in occasione del concorso.I premi saranno offerti da diversi sponsor che hanno permesso così la realizzazione del concorso quest’anno.

“L’evento è un’occasione importante per sensibilizzare i giovani sull’importanza delle relazioni sociali e per incoraggiarli a prendersi cura di chi si sente solo ed escluso – sostiene Suor Maria Grazia Pillitteri, Responsabile della Comunità Missionaria Porta Aperta – ne approfitto per ringraziare tutti coloro i quali hanno contribuito al successo di questa seconda edizione del concorso, in particolare gli studenti, i loro insegnanti, i membri della giuria e le autorità religiose e cittadine, gli sponsor, il service e soprattutto i nostri volontari che con tanta generosità hanno portato avanti questa iniziativa.”

Ecco l’elenco delle Scuole Partecipanti:

Istituto Comprensivo Statale “ G. Guarino”

Istituto Comprensivo Statale “Pirandello”

Istituto Comprensivo Statale “Anna Frank”

Istituto Comprensivo Statale Garibaldi Capuana

Istituto Comprensivo Statale – “S. Quasimodo”

Istituto Comprensivo Statale ” G. Garibaldi”

Istituto Comprensivo Statale “Falcone -Borsellino “

Istituto Comprensivo Statale “Esseneto”

Istituto Comprensivo Statale “Agrigento Centro”

Istituto Comprensivo Statale “Rita Montalcini”

Liceo Scientifico e Linguistico Statale “Leonardo “

Istituto Superiore Statale Liceo Scientifico “Giudici Saetta Livatino”

Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Leonardo Sciascia”

Istituto Superiore Statale IPSCEOEA “ Nicolo’ Gallo”

Liceo Scientifico e delle Scienze Umane “R.Politi”