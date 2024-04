La solidarietà dell’Unimri ad Agrigento e Licata

solidarietà

Contributo alla Caritas diocesana per la Locanda di Maria e generi alimentari per le famiglie bisognose

La sezione provinciale di Agrigento dell’Unimri (Unione Nazionale Insigniti Merito Repubblica Italiana ) compie un gesto di Solidarietà ad Agrigento e Licata. Ad Agrigento in occasione della Santa Pasqua ha consegnato un contributo in denaro a Caritas Diocesana Agrigento/Fondazione Mondoaltro, allo scopo di offrire la cena di Pasqua agli ospiti della Locanda di Maria. A Licata tramite la Croce Rossa Italiana ha consegnato generi alimentari di prima necessità ad alcune famiglie bisognose che vivono in condizioni di indigenza e spesso esitano a chiedere aiuto. Fortunatamente, grazie alla sensibilità e all’attenzione dei sacerdoti delle rispettive parrocchie e dei vicini di casa che conoscono le difficoltà di queste famiglie, la loro situazione è stata segnalata alla Croce Rossa, che ha suggerito all’Unimri le famiglie da aiutare.