L’intimidazione al sindaco di Palma di Montechiaro, l’Anci “Nessuno riuscirà a distruggere il cammino per la legalità”

agrigento

La solidarietà dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani

“Esprimiamo solidarietà al sindaco di Palma di Montechiaro per il messaggio intimidatorio ricevuto che, di certo, non fermerà il suo impegno politico e la sua azione amministrativa. Siamo certi che Stefano Castellino reagirà con coraggio alle minacce. Noi amministratori, abbiamo il dovere di continuare a lavorare nell’interesse dei nostri concittadini e nessuno riuscirà a distruggere il cammino per la legalità”. Lo hanno detto Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale di Anci Sicilia.

Ieri una croce in cartone con 9 cartucce calibro 12 è stato il messaggio intimidatorio che il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, ha trovato sul cancello d’ingresso della sua abitazione. I carabinieri stanno sentendo l’amministratore e stanno verificando la presenza di impianti di videosorveglianza in zona. E’ stata aperta un’inchiesta.