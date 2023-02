"Agrigento, non è la città devo voglio che crescano i miei nipoti"

"Furti alla cassa, pestaggi organizzati, minorenni di teneressima età che iniziano a fumare, allarme droghe pesanti tra i più giovani. Non è questo il ritratto della città dove sono cresciuta e dove voglio che crescano i miei nipoti. Credo che diventi sempre più urgente la nomina da parte del Sindaco del successore della dimissionaria Assessore Lala, a cui vanno i miei ringraziamenti per il lavoro svolto, una delega che deve avere uno specifico mandato: attivare una rete tra famiglie, scuole, consultori, sert, istituzioni, forze dell'ordine, associazioni ed iniziare a lavorare concretamente sui giovani". Lo sostiene il consigliere comunale di Agrigento, Roberta Zicari.

"Iniziamo col dare loro modelli sani, alternative e luoghi di aggregazione, e qui continuo a chiedere (oltre ad impianti sportivi e parchi gioco) un locale da affidare ai ragazzi della consulta giovanile del Comune di Agrigento - continua Roberta Zicari - Iniziamo a parlare con i giovani, come è possibile che con il grado di conoscenze di oggigiorno sugli effetti nocivi del fumo, vi siano molti ragazzi che già a 11 anni iniziano a fumare? Come è possibile che ci sia ancora lo spirito punitivo del branco per un commento su una chat? Lancio un accorato appello: bisgna trovare un canale di comunicazione con i giovani ed intervenire! Subito!".

